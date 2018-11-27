شكرا لقرائتكم خبر عن «#محمد_بن_سلمان_نورت_مصر» ترند مصري يحتفي بالزيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أطلق المصريون اليوم (الإثنين) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاق «#محمد_بن_سلمان_نورت_مصر» وذلك بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

وفي وقت قصير وصل الهاشتاق «ترند» في دولة مصر، مرحبين من خلاله بولي العهد، وقال أحد المغردين عبر الهاشتاق «وجودك في مصر عبارة عن صفعة على جبين المخربين وأصحاب الذمم الفاسدة»، وقال آخر، «مهما حاول المتربصون إفساد العلاقة بين مصر والسعودية لن ينجحوا» ورحب آخر بالأمير محمد بن سلمان، «»نورت بلدك الثاني مصر".

وتأتي مصر ثالث محطات ولي العهد بعد جولة خارجية بدأها يوم (الجمعة) الماضي شملت الإمارات والبحرين، قبل التوجه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة الـ«G20».