شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الحملات المغرضة لن تنجح في تقويض الدور السعودي بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور انور قرقاش أن الحملات المغرضة لن تنجح في تقويض الدور السعودي بالمنطقة، مشيرا إلى أن جولة الأمير محمد بن سلمان العربية والتي بدأها في الإمارات تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الإعتدال العربي.

وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (الإثنين): "جولة الأمير محمد بن سلمان العربية والتي بدأها في الإمارات في غاية الأهمية، فهي تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الإعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن إجتماع مجموعة ٢٠، الدور السعودي لا غنى عنه لإستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه".

وأضاف قرقاش : "أثبت النفوذ والتدخل الإقليمي أنه عنصر عدم استقرار في الشأن العربي ومن المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، ومن هنا يأتي رهاننا على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا".