شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مصري لـ«الخليج 365»: محمد بن سلمان يحضى بشعبية كُبرى بمصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري ، لـ"الخليج 365" أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تكتسب أهميتها من قوة ومتانة وتكاملية العلاقة التي تربط بين مصر والمملكة، مُشيراً أن الأمير محمد بن سلمان يحظي باحترام وتقدير من كافة الدوائر المصرية الرسمية والشعبية.

ولفت بكري، أن جدول الأعمال سيتطرق إلى العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة، والتحديات التي تواجه البلدين، مشيراً أن تلك دلالة على أن المملكه تمضي إلى الامام وأن المؤامرة ضدها قد فشلت بفعل حكمة القيادة ووحدة الشعب السعودي.