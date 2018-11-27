شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتقدم المستقبلين.. «أم الدنيا» تفتح أحضانها لولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنس اليوسف (القاهرة)

كل شيء في القاهرة فاح بعبق السعوديين، فالسماء التي أمطرت الضباب كأنما حملت غيم «السراة»، والأرض التي اكتظت بزحام المصريين كأنما افترشت الربيع الطائفي، فالحفاوة الرسمية والشعبية التي واكبت زيارة ولي العهد الأمير بن محمد بن سلمان ، كانت تعلو كل حدث في عاصمة أرض الكنانة، ضابطة ساعتها الدولية بتوقيت الرياض، فيما تتهادى إلى الذاكرة مشاهد استقبال ولي العهد إبان زيارته مصر في مارس 2018، إذ كان الاستقبال فاخراً بما تعنيه الكلمة، حين احتفى عدد من المقاتلات المصرية بطائرة الأمير منذ دخولها الأجواء المصرية، ولم تقتصر الرحابة المصرية حينها على حدود السماء، إذ وصلت إلى الأرض، وكسر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي البروتوكول، احتفاءً بضيفه الكبير الأمير محمد بن سلمان، باستقباله عند سلم الطائرة.

ووصل ولي العهد إلى مصر اليوم في ثالث محطة في جولته العربية، وقبل توجهه إلى العاصمة الأرجنتينية (بيونيس آيريس)، لترؤس وفد المملكة في قمة الـ20.

وجابت صور الأمير محمد بن سلمان شوارع القاهرة، في الحافلات وفي مركبات الأجرة، وعرضت لوحات إلكترونية رسائل مؤيدة للسعودية‪.‬

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اختار مصر كأول محطة خارجية يقصدها في جولته الخارجية الأولى في مارس 2018 منذ تقلده ولاية العهد.