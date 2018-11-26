شكرا لقرائتكم قرقاش: نراهن على الرياض والقاهرة لمنع انقياد المنطقة من عواصم غير عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العربية التي بدأها في الإمارات في غاية الأهمية.

وشدد قرقاش على أن الجولة تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الاعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن اجتماع مجموعة ٢٠.

وقال قرقاش: إن الدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة، ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: “أثبت النفوذ والتدخل الإقليمي أنه عنصر عدم استقرار في الشأن العربي، ومن المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، ومن هنا يأتي رهاننا على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا”.

ومساء أمس الاثنين، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مطار القاهرة الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى مصر التي تستغرق يومين.

وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.