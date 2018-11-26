شكرا لقرائتكم 500 ألف منشأة صغيرة في المملكة تمثل 99% من إجمالي الشركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 500 ألف منشأة، تمثل 99% من إجمالي الشركات بالمملكة.

وأضاف الرشيد في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي قليلة، ومنشآت تستهدف رفع نسبة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي من 20% إلى 35% عام 2030.

وتابع أن منشآت تستهدف رفع نسبة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي إلى 25% عام 2020، موضحًا أن برامج الرؤية الـ12 تُخصص ميزانيات ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى أكثر من 900 مليار.

ولفت الرشيد إلى أن معدلات التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة 63%، لكن نسبة التوطين فيها لا تزال أقل من المأمول، قائلًا: إن استقطاب الشباب السعودي للعمل في بيئة مناسبة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد التحديات أمام منشآت.

وأردف أن “نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التصدير أقل من 5%، ونعنى بمساعدتها في تعزيز صادراتها”، متابعًا أن نسبة التمويل الإقراضي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 4%، ولدينا 8 شركات تمويل مرخصة تشارك في مبادرة التمويل المباشر وجاري زيادة 4 شركات إضافية.

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