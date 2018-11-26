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شكرا لقرائتكم المملكة تدين وتستنكر هجومين وقعا في الصومال وأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في بلدة جالكعيو وسط الصومال، والهجوم الذي استهدف قافلة لقوات الأمن في إقليم فراه بغرب أفغانستان، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي أفغانستان الإسلامية والصومال الشقيقتين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر هجومين وقعا في الصومال وأفغانستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .