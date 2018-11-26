شكرا لقرائتكم فيديو.. 10 زيارات لن تنساها مصر للقيادة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت مصر 10 زيارات لن تنساها للقيادة السعودية، رسمت العلاقات الراسخة بين الرياض والقاهرة.

وأولى الزيارات كانت عام 1946 م، عندما زار الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاهرة، وبعدها زار الملك سعود بن عبدالعزيز مصر في عام 1954 بعد ثورة 23 يوليو.

ثم بعدها في عام 1973 زار الملك فيصل بن عبدالعزيز مصر، وزارها أيضًا الأمير سلطان بن عبدالعزيز في العام نفسه.

وبعدها كانت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز في 1947، ثم كانت زيارة الملك خالد بن عبدالعزيز في عام 1976، ثم الملك فهد بن عبدالعزيز في 1989.

وفي سنة 2014 زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز مصر، ثم في 2016 زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة ليتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيرًا في 2018 كانت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدولة الشقيقة.

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