شكرا لقرائتكم برلماني مصري: ولي العهد يقود المملكة بفكره المستنير إلى نهضة كبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رحب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري خالد خلف الله، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تاريخية تعبر بين التكامل بين المملكة ومصر.

ووصف خلف الله الزيارة بأنها “تاريخية”، وأن الرياض والقاهرة يربطهما مصير واحد واتجاه واحد على مر العصور في كل القضايا المصيرية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة ستتناول التنسيق الدائم بين البلدين والزعيمين في الحرب على الإرهاب والتصدي للمخاطر التي تواجه القطبين العربيين الكبيرين، بالإضافة إلى التنسيق التجاري والاقتصادي.

ولفت النائب البرلماني المصري إلى أن “ولي العهد المجدد بفكره المستنير يقود المملكة لنهضة اقتصادية كبرى وإلى مزيد من التنمية وخلق فرصة استثماريه وبنية تحتية جعلت المملكة ينتظرها مستقبل باهر في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفكر شاب مجدد ونموذج رائع لقائد عربي وهو الأمير محمد بن سلمان”.

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