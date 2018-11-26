شكرا لقرائتكم فهد بن تركي يناقش مرحلة الحسم في صعدة ويلتقي مشائخ قبيلة خولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفقد قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأمير فهد بن تركي آل سعود، المناطق المحررة في محافظة صعدة.

وبحسب “سكاي نيوز”، التقى الأمير فهد خلال زيارته، بكبار القادة العسكريين في التحالف العربي والجيش الوطني اليمني.

وناقش قائد القوات المشتركة للتحالف مرحلة الحسم في صعدة، لاسيما بعد تقدم الشرعية على 5 محاور، ومحاصرة سلسلة جبال مران من 3 جبهات.

كما التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمشائخ قبيلة خولان الطيال، وهنأهم بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخرًا في مأرب.

وأعرب المشائخ من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران، مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

من جهة أخرى التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة في وقت سابق بحضور نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر بشيخ مشائخ خولان الطيال الشيخ محمد بن ناجي الغادر.

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