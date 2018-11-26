الان تتابع صورتان بينهما 79 عاما في قصر البحرين.. بين وقفة الملك عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

صورتان الفاصل الزمني بينهما 79 عاما كاملة بقصر القضيبية في البحرين، لكن المشهد يتكرر مرة أخرى، بين الملك عبد العزيز المؤسس والحفيد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

عام 1939 التقطت صورة تاريخية لزيارة الملك عبد العزيز الثالثة إلى البحرين، وقف فيها بقصر القضيبية في العاصمة المنامة، وإلى جواره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين والأمير سعود الذي سبق وصول الملك إلى البحرين، وفي 2018 وقف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في نفس المشهد ومكان جده خلال زيارته ضمن جولته العربية، وإلى جواره ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأعضاء وفدي البلدين.

رغم الفاصل الزمني بين الصورتين إلا أنهما تعكسان بقوة، أكثر ما دونته آلاف الكتب التاريخية، العلاقات السعودية البحرينية عبر جيلين، ليقفا الموقف نفسه في استعادة للتاريخ الأخوي بين البلدين.

وقصر القضيبية الشهير يقع شرق العاصمة البحرينية المنامة في منطقة قصور العائلة الحاكمة في البحرين منذ القدم، ويطل على البحر في جزيرة البحرين، وأقيم فيها أول فندق وهو فندق الخليج، ويعد القصر حاليا مقر مجلس الوزراء.