شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في بلدة جالكعيو وسط الصومال، والهجوم الذي استهدف قافلة لقوات الأمن في إقليم فراه بغرب أفغانستان، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى . وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي أفغانستان الإسلامية والصومال الشقيقتين ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.



شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .