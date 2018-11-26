شكرا لقرائتكم خبر عن قياس: سيتم تحديد موعد جديد لمن تم تأجيل الاختبارات لهم بالليث والدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضح المركز الوطني لقياس أن المركز سيتواصل مع من أُجِّل لهم اختبار كفايات المعلمين والمعلمات في مدينة الدمام ومحافظة الليث وذلك لتحديد موعد لهم جديد يتمكنون فيه من تقديم الاختبار، المتحدث باسم المركز الوطني لقياس ابراهيم الرشيد عبر حسابه في تويتر اليوم (الاثنين).

أوضح المركز الوطني لقياس أن المركز سيتواصل مع من أُجِّل لهم اختبار كفايات المعلمين والمعلمات في مدينة الدمام ومحافظة الليث وذلك لتحديد موعد لهم جديد يتمكنون فيه من تقديم الاختبار، المتحدث باسم المركز الوطني لقياس ابراهيم الرشيد عبر حسابه في تويتر اليوم (الاثنين).

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