بالصور.. "بنتلي" تعرض سيارتها "كونتيننتال جي تي المكشوفة" الجديدة كلياً

محمد بن مسعود - الدمام - تتميز بالتصميم الأنيق والنحت المثالي مع مقصورة رائعة وتطورات تقنية

عبدالملك سرور- الخليج 365: عرضت شركة "بنتلي" سيارتها "كونتيننتال جي تي" المكشوفة الجديدة كلياً، ويتم تصنيع سيارة GT Convertible يدوياً في بريطانيا.

وقال أدريان هولمارك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنتلي موتورز": "البساطة الأنيقة التي تجبرك على النظر؛ التميز الهندسي الذي ستعتبره أمراً مسلماً به - العرض الفائق للقدرات التي توفرها سيارة كونتيننتال جي تي المكشوفة فريدة من نوعها ولا يمكن تقديمها إلا من خلال العلامة التجارية البريطانية النبيلة".

وأضاف: "أنشأنا (جراند توررز) الفاخرة منذ تأسيس الشركة في عام 1919، ومع اقترابنا من عامنا المئوي، انضمت (كونتيننتال جي تي) المكشوفة إلى مجموعة مشهود بها للغاية".

وتابع: "يمكن القول إنها أقوى مجموعة من المنتجات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية التي شهدها العالم".

يتناسق التصميم الخارجي الأنيق والنحت بشكل مثالي مع مقصورة رائعة مصنوعة يدوياً، تتميز بجلود عالية الجودة، ويمكن فتح السقف القابل للتحويل خلال 19 ثانية فقط، مع سرعة السيارة التي تصل إلى 50 كم/ ساعة، وتتوفر سبعة ألوان مختلفة من القماش.

محرك Cat Bentley من 12 سليندر وبسعة 6.0 لترات مع ناقل حركة ثنائي السرعات ذي 8 سرعات، وتستخدم مجموعة نقل الحركة الجديدة أحدث تقنيات إدارة المحرك لإنتاج عزم دوران قدره 635 حصانا (626 حصاناً)، وعزم دوران مقداره 900 نيوتن متر (664 رطلاً)، وتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية (0-60 ميل في الساعة في 3.7 ثانية)، بسرعة قصوى تبلغ 333 كم / ساعة (207 أميال في الساعة).

كما تعرض سيارة "كونتيننتال جي تي" المكشوفة الجديدة تطورات رئيسية في تطبيق Bentley الفريد للتكنولوجيا.

ومن بين مجموعة الابتكارات: لوحة أجهزة القياس الرقمية المتطورة التي تركز على السائق وشاشة Bentley Rotating Display للسائق، يتميز ذلك الأخير بشاشة رائعة قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس.

وأصبح جسم السيارة أخف بنسبة 20% وأكثر صلابة بنسبة 5٪ بفضل الاستخدام الذكي للألمنيوم والفولاذ المقوى.