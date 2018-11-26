الدقيقة 90 تجحفل الهلاليين .. الأهلي يعجل برحيل رئيس الاتحاد .. وسعودي ينافس على لقب الهداف

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تقلب أوراق الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بعد مرور عشر جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، ما زالت الإثارة هي العنوان الأبرز، والصراع الكبير على صدارة الترتيب، وأيضًا الهروب من القاع .

"الخليج 365" تقلب أوراق الجولة العاشرة من الدوري.

الفيصلي يفرمل الهلال

مرت تسع جولات والهلال متمسك بصدارة الدوري، ومن دون خسارة أو حتى تعادل حاصدًا نقاط الجولات التسع كاملة، بل وبأفضلية في التسجيل في خط الهجوم والدفاع، حتى الجولة العاشرة، حينما واجه الفيصلي في المجمعة، حيث خطف المستضيف تعادلاً قاتلاً، أشبه بالفوز ، عند الدقيقة 90 بعد أن تعادل مع المتصدر1 / 1 وبالتالي قلص الفارق بين المتصدر ومطارديه النصر إلى ثلاث نقاط والأهلي إلى 6 نقاط.



وقد تكون المواجهة المرتقبة في "ديربي الرياض" بين النصر والهلال هي الفيصل في تأكيد الصدارة.



في الجانب الآخر واصل النصر صحوته مع مدربه المؤقت "هيلدر" وخطف فوزًا ثمينًا أمام الشباب بهدف يتيم أحرزه النيجيري أحمد موسى كان كافيًا لبلوغ النصر النقطة 25 .



الأهلي يعمق جراح الاتحاد

عمق الأهلي جراح غريمه التقليدي الاتحاد في "ديربي جدة " وألحق به الهزيمة الثامنة بعد أن أسقطه بثلاثية، وثبته في ذيل قائمة ترتيب فرق الدوري (نقطتين فقط )، وكان لابد من أخذ قرار اتحادي جديد بعد إقالة المدرب "دياز" وتوالي الهزائم، من أجل امتصاص الغضب الجماهيري ، فكانت استقالة رئيس النادي نواف المقيرن أحد القرارات العاجلة بعد الهزيمة بساعات، ليتولى المهندس لؤى ناظر الرئاسة (مكلفًا) لعله ينقذ ما يمكن إنقاذه وتجديد الدماء خلال "الميركاتو الشتوي" ليعود أحد أضلاع الكرة السعودية إلى وضعه الطبيعي.



تبادل الكراسي

تعيش فرق الوسط (الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، الفيصلي، الفيحاء والقادسية) في صراع متلاحق (تباعًا) من حيث الفارق النقطي، الذي يصل لنقطة واحدة فقط ، وبالتالي في تبادل (الكراسي الموسيقية) مشتعل بين هذه الفرق، بل وسيجعل مباريات الجولات المقبلة أكثر إثارة من أجل توسيع الفارق النقطي لبلوغ المناطق الأكثر دفئًا.



وما زال لدى قطبي القصيم الرائد والتعاون فرصة لرفع المعدل النقطي حيث إن لهم مباراة مؤجلة ( لعبا تسع جولات فقط ).



الصيعري يوجّه رسالة لـ"بيتزي"

ما زال لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يتربع على قائمة الهدافين برصيد سبعة أهداف، كما أن الرصيد ذاته يملكه لاعب التعاون "ليندر"



وبالنسبة للهدافين الوطنيين فإن لاعب الحزم محمد الصيعري هو السعودي الوحيد المنافس على صدارة الهدافين بخمسة أهداف، موجهًا من خلال منافسته على لقب الهداف رسالة للمدير الفني للمنتخب السعودي "بيتزي" لضمه لصفوف الأخضرالسعودي قبل خوض معترك آسيا 2019 في الإمارات.

