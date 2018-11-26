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انت الان تتابع بيان نصراوي: رفضوا تأجيل مباراة الوحدة.. وفاجؤونا بتأجيل مباراة للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ردت إدارة نادي النصر على بيان لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول عدم تأجيل مباراة الفريق أمام الوحدة الأحد الماضي.
وقالت الإدارة في بيان: "تود إدارة النصر التوضيح لجماهيرها الوفية وللشارع الرياضي حول ما تم ذكره في بيان لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 25-11-2018".
وأضاف البيان: تم مناقشة تأجيل المباريات وطلب ممثل النادي تأجيل مباراته مع الوحدة وتم رفض الطلب من اللجنة".
وزاد النصر: لجنة المسابقات فاجأتنا بتأجيل مباراة مماثلة للمنافس في الجولة ذاتها، وهو ما يثير الاستغراب.
وأضاف: تفاجأنا أن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأجيل يوم.
وزاد البيان: " ما جاء في بيان لجنة المسابقات مخالف لحقيقة ما حدث، وربما نجد العذر للأحبة في اللجنة بعد مغادرة أعضائها السابقين وتولي الأعزاء الحاليين مهامهم مما أحدث فجوة".
وأضاف البيان النصراوي بقوله: " تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المنافسة ولا يحقق تساوي الفرص".
وفي ختام البيان قالت إدارة النصر: " نحن لا نشكك في الذمم ولكن نبحث عن عدالة المنافسة ونثق أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر في عهد رجل التطوير الرياضي الأول المستشار تركي آل الشيخ الذي عمل وتعب ودعم الجميع".
بيان نصراوي: رفضوا تأجيل مباراة الوحدة.. وفاجؤونا بتأجيل مباراة للهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
ردت إدارة نادي النصر على بيان لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول عدم تأجيل مباراة الفريق أمام الوحدة الأحد الماضي.
وقالت الإدارة في بيان: "تود إدارة النصر التوضيح لجماهيرها الوفية وللشارع الرياضي حول ما تم ذكره في بيان لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 25-11-2018".
وأضاف البيان: تم مناقشة تأجيل المباريات وطلب ممثل النادي تأجيل مباراته مع الوحدة وتم رفض الطلب من اللجنة".
وزاد النصر: لجنة المسابقات فاجأتنا بتأجيل مباراة مماثلة للمنافس في الجولة ذاتها، وهو ما يثير الاستغراب.
وأضاف: تفاجأنا أن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأجيل يوم.
وزاد البيان: " ما جاء في بيان لجنة المسابقات مخالف لحقيقة ما حدث، وربما نجد العذر للأحبة في اللجنة بعد مغادرة أعضائها السابقين وتولي الأعزاء الحاليين مهامهم مما أحدث فجوة".
وأضاف البيان النصراوي بقوله: " تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المنافسة ولا يحقق تساوي الفرص".
وفي ختام البيان قالت إدارة النصر: " نحن لا نشكك في الذمم ولكن نبحث عن عدالة المنافسة ونثق أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر في عهد رجل التطوير الرياضي الأول المستشار تركي آل الشيخ الذي عمل وتعب ودعم الجميع".
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
11:25 PM
إدارة النصر: لا نشكك بالذمم.. ونبحث عن منافسة عادلة
ردت إدارة نادي النصر على بيان لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول عدم تأجيل مباراة الفريق أمام الوحدة الأحد الماضي.
وقالت الإدارة في بيان: "تود إدارة النصر التوضيح لجماهيرها الوفية وللشارع الرياضي حول ما تم ذكره في بيان لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 25-11-2018".
وأضاف البيان: تم مناقشة تأجيل المباريات وطلب ممثل النادي تأجيل مباراته مع الوحدة وتم رفض الطلب من اللجنة".
وزاد النصر: لجنة المسابقات فاجأتنا بتأجيل مباراة مماثلة للمنافس في الجولة ذاتها، وهو ما يثير الاستغراب.
وأضاف: تفاجأنا أن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأجيل يوم.
وزاد البيان: " ما جاء في بيان لجنة المسابقات مخالف لحقيقة ما حدث، وربما نجد العذر للأحبة في اللجنة بعد مغادرة أعضائها السابقين وتولي الأعزاء الحاليين مهامهم مما أحدث فجوة".
وأضاف البيان النصراوي بقوله: " تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المنافسة ولا يحقق تساوي الفرص".
وفي ختام البيان قالت إدارة النصر: " نحن لا نشكك في الذمم ولكن نبحث عن عدالة المنافسة ونثق أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر في عهد رجل التطوير الرياضي الأول المستشار تركي آل الشيخ الذي عمل وتعب ودعم الجميع".
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المصدر : الخليج 365
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