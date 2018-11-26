"بيتزي" يحاضر لتطوير المدربين الوطنيين

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أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي وجهازه المعاون، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير المدربين الوطنيين والاستفادة من خبرات العناصر الأجنبية الموجودة في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتملت المحاضرة التي شهدتها قاعة المحاضرات، في مقر الاتحاد السعودي بالرياض على عددٍ من المحاور الفنية، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين ومدير المنتخب حسين الصادق وعضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في اللجنة الفنية الدكتور يحيى الشريف، وأعضاء اللجنة الفنية.
واستعرض مدرب المنتخب الذي قدّم المحاضرة السابعة في برنامج التعليم المستمر تجربته الشخصية في الأندية والمنتخبات واختتمت المحاضرة بتلقي أسئلة المشاركين واستفساراتهم الفنية.
وتستكمل اللجنة الفنية برنامج التعليم بمحاضرة ثامنة يقدمها المدير الفني لنادي الاتفاق السيد ليناردو راموس وذلك في قاعة المحاضرات بمقر نادي الاتفاق في الأول من ديسمبر الساعة الرابعة عصرًا.
"بيتزي" يحاضر لتطوير المدربين الوطنيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي وجهازه المعاون، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير المدربين الوطنيين والاستفادة من خبرات العناصر الأجنبية الموجودة في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتملت المحاضرة التي شهدتها قاعة المحاضرات، في مقر الاتحاد السعودي بالرياض على عددٍ من المحاور الفنية، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين ومدير المنتخب حسين الصادق وعضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في اللجنة الفنية الدكتور يحيى الشريف، وأعضاء اللجنة الفنية.
واستعرض مدرب المنتخب الذي قدّم المحاضرة السابعة في برنامج التعليم المستمر تجربته الشخصية في الأندية والمنتخبات واختتمت المحاضرة بتلقي أسئلة المشاركين واستفساراتهم الفنية.
وتستكمل اللجنة الفنية برنامج التعليم بمحاضرة ثامنة يقدمها المدير الفني لنادي الاتفاق السيد ليناردو راموس وذلك في قاعة المحاضرات بمقر نادي الاتفاق في الأول من ديسمبر الساعة الرابعة عصرًا.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
11:10 PM
ضمن برنامج التعليم المستمر
أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي وجهازه المعاون، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير المدربين الوطنيين والاستفادة من خبرات العناصر الأجنبية الموجودة في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتملت المحاضرة التي شهدتها قاعة المحاضرات، في مقر الاتحاد السعودي بالرياض على عددٍ من المحاور الفنية، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين ومدير المنتخب حسين الصادق وعضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في اللجنة الفنية الدكتور يحيى الشريف، وأعضاء اللجنة الفنية.
واستعرض مدرب المنتخب الذي قدّم المحاضرة السابعة في برنامج التعليم المستمر تجربته الشخصية في الأندية والمنتخبات واختتمت المحاضرة بتلقي أسئلة المشاركين واستفساراتهم الفنية.
وتستكمل اللجنة الفنية برنامج التعليم بمحاضرة ثامنة يقدمها المدير الفني لنادي الاتفاق السيد ليناردو راموس وذلك في قاعة المحاضرات بمقر نادي الاتفاق في الأول من ديسمبر الساعة الرابعة عصرًا.
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المصدر : الخليج 365
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