- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي مشايخ قبيلة خولان الطيال باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمشايخ قبيلة خولان الطيال، وهنأهم بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخراً في مأرب.
وتفصيلاً أعرب المشايخ من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران، مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.
من جهة أخرى، التقى الفريق الركن فهد بن تركي، في وقت سابق، بشيخ مشايخ خولان الطيال الشيخ محمد بن ناجي الغادر، وذلك بحضور نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر.
قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي مشايخ قبيلة خولان الطيال باليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-26
التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمشايخ قبيلة خولان الطيال، وهنأهم بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخراً في مأرب.
وتفصيلاً أعرب المشايخ من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران، مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.
من جهة أخرى، التقى الفريق الركن فهد بن تركي، في وقت سابق، بشيخ مشايخ خولان الطيال الشيخ محمد بن ناجي الغادر، وذلك بحضور نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
11:00 PM
ثمنوا جهود السعودية في إنقاذ بلادهم من عدوان ميليشيا الحوثي الانقلابية
التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمشايخ قبيلة خولان الطيال، وهنأهم بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخراً في مأرب.
وتفصيلاً أعرب المشايخ من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران، مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.
من جهة أخرى، التقى الفريق الركن فهد بن تركي، في وقت سابق، بشيخ مشايخ خولان الطيال الشيخ محمد بن ناجي الغادر، وذلك بحضور نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي مشايخ قبيلة خولان الطيال باليمن ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي مشايخ قبيلة خولان الطيال باليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .