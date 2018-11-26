قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي مشايخ قبيلة خولان الطيال باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - ثمنوا جهود السعودية في إنقاذ بلادهم من عدوان ميليشيا الحوثي الانقلابية

التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمشايخ قبيلة خولان الطيال، وهنأهم بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخراً في مأرب.

وتفصيلاً أعرب المشايخ من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران، مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

من جهة أخرى، التقى الفريق الركن فهد بن تركي، في وقت سابق، بشيخ مشايخ خولان الطيال الشيخ محمد بن ناجي الغادر، وذلك بحضور نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر.

