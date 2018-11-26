"سلطان بن سلمان" يُصدر قرارًا بتأسيس مركز التحول الرقمي في "السياحة"

محمد بن مسعود - الدمام - لتسريع مسيرة التحول الإلكتروني للمستفيدين والربط مع الجهات الحكومية

أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بتأسيس "مركز التحول الرقمي"، لمتابعة تفعيل التحول الرقمي وجعل التقنية الرقمية المحفز والمحرك الأساس لتطوير مجالات وأعمال الهيئة بكل قطاعاتها والبرامج التنفيذية التي تعد ضمن أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية 2030.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الهيئة لتحقيق تطلعات "رؤية المملكة 2030"، التي تسعى إلى تنمية البنية التحتية الرقمية وحوكمة التحول الرقمي، كما يأتي ضمن مبادرات الهيئة التي تُسهم في تسريع مسيرة التحول الإلكتروني للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد والربط مع الجهات الحكومية.

وتضمن قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكليف مسعر بن محمد المسعر مشرفًا عامًا على المركز، حيث يقوم المركز بعددٍ من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل رفع المستوى الإداري للمركز في الهيكل التنظيمي ليرتبط مباشرة برئيس الهيئة، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي في الهيئة؛ من خلال تسهيل إدارة الترابطات بين أنشطة ومبادرات وبرامج الهيئة.

يُضاف إلى ذلك، تمكين مسؤولي الهيئة من اتخاذ القرارات وفقًا لإطار عمل متكامل يضمن الإنجاز بفعالية وكفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المؤسسية المتاحة، إضافة إلى تطوير أعمال وأنشطة قطاعات الهيئة بما يضمن تحقيق مردودات ربحية مجزية وتشغيلها بكوادر متميزة من داخل الهيئة، ودعم تأسيس ذراع استثماري تقني يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى العوائد من الخدمات والأنشطة التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة.

