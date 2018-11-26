"قياس": سيتم تحديد موعد جديد لمَن تم تأجيل الاختبارات لهم بالليث والدمام

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الأمطار الغزيرة في المنطقتين نهاية الأسبوع الماضي

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أنه سيتواصل قريباً مع مَن تم لهم تأجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات "قياس" بمدينة الدمام ومحافظة الليث؛ لتحديد موعد جديد لهم يتمكنون فيه من تقديم الاختبار.‪



وكان مركز القياس أجل بعض مواعيد اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات في الدمام والليث؛ بسبب الأمطار العزيرة التي شهدتها تلك المناطق نهاية الأسبوع الماضي.