"قياس": سيتم تحديد موعد جديد لمَن تم تأجيل الاختبارات لهم بالليث والدمام

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أنه سيتواصل قريباً مع مَن تم لهم تأجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات "قياس" بمدينة الدمام ومحافظة الليث؛ لتحديد موعد جديد لهم يتمكنون فيه من تقديم الاختبار.
وكان مركز القياس أجل بعض مواعيد اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات في الدمام والليث؛ بسبب الأمطار العزيرة التي شهدتها تلك المناطق نهاية الأسبوع الماضي.
"قياس": سيتم تحديد موعد جديد لمَن تم تأجيل الاختبارات لهم بالليث والدمامعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-26
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أنه سيتواصل قريباً مع مَن تم لهم تأجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات "قياس" بمدينة الدمام ومحافظة الليث؛ لتحديد موعد جديد لهم يتمكنون فيه من تقديم الاختبار.
وكان مركز القياس أجل بعض مواعيد اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات في الدمام والليث؛ بسبب الأمطار العزيرة التي شهدتها تلك المناطق نهاية الأسبوع الماضي.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
10:52 PM
بعد الأمطار الغزيرة في المنطقتين نهاية الأسبوع الماضي
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أنه سيتواصل قريباً مع مَن تم لهم تأجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات "قياس" بمدينة الدمام ومحافظة الليث؛ لتحديد موعد جديد لهم يتمكنون فيه من تقديم الاختبار.
وكان مركز القياس أجل بعض مواعيد اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات في الدمام والليث؛ بسبب الأمطار العزيرة التي شهدتها تلك المناطق نهاية الأسبوع الماضي.
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المصدر : الخليج 365
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