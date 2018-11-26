ولي العهد يصل مصر .. و"السيسي" في مقدمة مستقبليه

محمد بن مسعود - الدمام - راضي: الزيارة تتضمن عقد جولة مباحثات لتعزيز الشراكة بين البلدَيْن

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الزيارة تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها في جميع المجالات.