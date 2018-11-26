السعودية اليوم / بلدية بارق تعقد شراكة مجتمعية لتوفير مليون شتلة من أشجار السدر بتهامة

محايل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسعقدت بلدية محافظة بارق اليوم شراكة مجتمعية مع أحدى مؤسسات القطاع الخاص لتوفير شتلات السدر للمحافظة .وأوضح رئيس بلدية المحافظة أحمد بن عوض البارقي أن الهدف من الشراكة هو توفير مليون شتلة من شجرة السدر لمحافظات تهامة ومنها محافظة بارق ، مثمنًا هذه المبادرة التي تسهم في الحد من التصحر، و لما تحمله شجرة السدر من فوائد طبية و زراعية، كما تزيد من اتساع الرقعة الخضراء.وأفاد أن البلدية تتوجه لإنشاء عدد من المنتزهات البرية، وستكون بأشجار السدر في بارق ، مشيرًا إلى أن البلدية ستقدم الدعم والمساندة؛ لإنجاح هذه المبادرة وفق إمكاناتها .// إنتهى //23:20ت م0333