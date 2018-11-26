السعودية اليوم / بلدية بارق تعقد شراكة مجتمعية لتوفير مليون شتلة من أشجار السدر بتهامة

عام / بلدية بارق تعقد شراكة مجتمعية لتوفير مليون شتلة من أشجار السدر بتهامة
محايل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
عقدت بلدية محافظة بارق اليوم شراكة مجتمعية مع أحدى مؤسسات القطاع الخاص لتوفير شتلات السدر للمحافظة .
وأوضح رئيس بلدية المحافظة أحمد بن عوض البارقي أن الهدف من الشراكة هو توفير مليون شتلة من شجرة السدر لمحافظات تهامة ومنها محافظة بارق ، مثمنًا هذه المبادرة التي تسهم في الحد من التصحر، و لما تحمله شجرة السدر من فوائد طبية و زراعية، كما تزيد من اتساع الرقعة الخضراء.
وأفاد أن البلدية تتوجه لإنشاء عدد من المنتزهات البرية، وستكون بأشجار السدر في بارق ، مشيرًا إلى أن البلدية ستقدم الدعم والمساندة؛ لإنجاح هذه المبادرة وفق إمكاناتها .
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