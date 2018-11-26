سياسي / وزير الخارجية الجزائري يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين



الجزائر 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر مساهل اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.

وقدّم السفير العميريني خلال اللقاء نسخة من أوراق اعتماده كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

// انتهى //

23:09ت م

0331



الجزائر 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر مساهل اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.وقدّم السفير العميريني خلال اللقاء نسخة من أوراق اعتماده كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.// انتهى //23:09ت م0331

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