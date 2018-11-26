السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل المواطنين بمحافظة دومة الجندل



دومة الجندل 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم بصالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، جمعًا من المواطنين وشيوخ القبايل الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.

كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز.

// انتهى //

22:42ت م

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دومة الجندل 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم بصالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، جمعًا من المواطنين وشيوخ القبايل الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز.// انتهى //22:42ت م0326

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