شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة وصول ولي العهد إلى مصر واجتماعه مع السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مطار القاهرة الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى مصر التي تستغرق يومين.

وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.

خاص لـ”متابعات الخليج 365”: سلمان المؤشر على رادار البلطان



ملك البحرين لولي العهد: وقوفنا مع السعودية خيار الماضي والحاضر والمستقبل



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.