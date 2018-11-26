شكرا لقرائتكم بعد رحلة 7 أشهر.. المسبار إنسايت يهبط على سطح المريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل المسبار إنسايت إلى المريخ بعد رحلة دامت 7 أشهر في الفضاء العميق، والسفر أكثر من 300 مليون ميل (483 مليون كيلومتر).

وتابع العلماء هذه المهمة عن كثب بسبب فشل أكثر من نصف جميع مهام المريخ في الوصول بأمان إلى الكوكب الأحمر على مر السنين، حيث اقتحم InSight الغلاف الجوي المريخي بسرعة 12,300 ميل في الساعة (19،800 كم/ ساعة).

وأدى السحب الجوي إلى تبديد حوالي 90 في المائة من الطاقة الحركية الهائلة للهبوط، ولكن ذلك لن يكون كافيًا، حيث تباطأ InSight من نفسه بمساعدة من المظلة الأسرع من الصوت، ومن ثم الدفاعات.

وهبط المسبار بهدوء إلى السهل الاستوائي المسطح المعروف باسم Elysium Planitia بسرعة 5 أميال في الساعة (8 كم/ ساعة) وهي أسرع بقليل من سرعة السير.

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