شكرا لقرائتكم ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى وصوله مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين.

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