شكرا لقرائتكم انهيار سقف منهل يقتل شخصًا في ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشر الدفاع المدني في ينبع، حادث احتجاز شخص متوفى تحت الأنقاض نتيجة انهيار سقف منهل داخل حوش مبنى سكني.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم رفع الأنقاض وانتشال جثة المتوفى، سائلًا الله له الرحمة.

وفي وقت سابق باشر مدني الرس حادث احتراق مركبة أثناء الوقوف داخل محطة للمحروقات لتعبئة وعاء بالبنزين، وتم إخماد الحريق والعمل على منع امتداد،ه ونتج عنه إصابة قائد المركبة بحروق، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

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