شكرا لقرائتكم اتفاقيات ضخمة مع مصر خلال زيارة ولي العهد هذه أبرزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات كبيرة منها اتفاقيات بين شركة أرامكو وسابك مع شركات بتروكيماويات مصرية.

وأضاف في حديث إلى CNN أن قطاعي التعدين والزراعة سيحتلان أولوية بالنسبة للمستثمر السعودي في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن ترحيبها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقررة اليوم إلى القاهرة والتي تستغرق يومين يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

مطار القاهرة يتزين انتظارًا للضيف الكريم:

وشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، استعدادات مكثفة لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سيصل القاهرة في ثالث محطات جولته الخارجية التي بدأها بالإمارات ثم البحرين.

ومشطت سلطات مطار القاهرة، المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم وضع الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار، كما تم تزيين الشوارع المؤدية إلى قصر الاتحادية بعلمي المملكة ومصر.

خاص لـ”متابعات الخليج 365”: سلمان المؤشر على رادار البلطان



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