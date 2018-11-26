شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. الرئيس السيسي يكسر البروتوكول لاستقبال ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تؤكد المواقف السعودية والمصرية العلاقة المتينة والراسخة بين البلدين، حيث كسر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، قواعد البروتوكول للمرة الثانية لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة في زيارته إلى مصر ضمن جولته الخارجية.

وبحسب البروتوكول، كان على السيسي الانتظار عند المكان المحدد له حتى يصل ولي العهد، ولكن الرئيس المصري كسر هذا البرتوكول ليبادر بقطع المسافة على عجل كي يستقبل ولي العهد عند سلم الطائرة.

ويؤكد تصرف الرئيس السيسي على المكانة الكبرى للمملكة وولي العهد في قلبه.

وفي 4 مارس الماضي، كسر الرئيس السيسي البرتوكول أيضًا، حيث تضمن مراسم الاستقبال الرسمي وقوف الرئيس المضيف قرب طائرة الضيف التي يصعد إليها رئيس المراسم وسفير دولته لاصطحابه إلى مكان الرئيس المضيف الذي يصافحه ويصطحبه إلى منصة الشرف حيث يتم عزف السلام الوطني لدولة الضيف أولًا ثم للدولة المضيفة، ثم يتم استعراض حرس الشرف ومصافحة كبار المستقبلين.

ولكن الرئيس المصري بادر أيضًا باستقبال ولي العهد عند سلم الطائرة.

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد عبرت عن ترحيبها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقررة اليوم إلى القاهرة، والتي تستغرق يومين يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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