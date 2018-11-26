شكرا لقرائتكم صور.. شراكة بين جمعية رعاية الأيتام ومستشفى الرس العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تماشيًا مع رؤية 2030 الخاصة بتعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، وُقع عقد شراكة صباح اليوم الاثنين بين جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس ومستشفى الرس العام في إمارة المحافظة على شرف وكيل المحافظة بدر بن محمد العساف.

وتعود هذه الشراكة بالنفع على المستفيدين من الأيتام وكذلك تسهيل أمورهم، كما أنها تعد ضمن إطار الخطة الإستراتيجية للجمعية لتوسيع دائرة خدماتها، بالإضافة إلى أهدافها السامية بإقامة شراكات مع مزودي الخدمات الصحية بما يحقق التكافل والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع.

وعبر الطرفان عن سعادتهما بهذه الشراكة، سائلين الله تعالى أن يبارك في الجهود ويثيب جميع من ساهم في هذه الشراكة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.