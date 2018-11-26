الان تتابع صور للحظة وصول ولي العهد إلى مصر واستقبال الرئيس السيسي له والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقط بندر الجلعود، مصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل، صورا فوتوغرافية، تسجل لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، للعاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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