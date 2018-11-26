الان تتابع شاهد .. انتشال جثة شخص انهار عليه سقف في ينبع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات باشر مدني ينبع حادث احتجاز شخص متوفي تحت الأنقاض نتيجة انهيار سقف منهل داخل حوش مبنى سكني وتم رفع الأنقاض وانتشال جثته نسأل الله له الرحمة.

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