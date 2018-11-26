شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى القاهرة.. والرئيس السيسي في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الإثنين) إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، و وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، و رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، و المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، و المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، و وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد الأستاذ ثامر نصيف، و نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي، و سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.