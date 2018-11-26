شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفل العطوي لـ«الخليج 365»: هذه قصة طلب «المرسيدس» من الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

أعرب المواطن محمد سعود بن حرب العطوي عن عميق شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مكرمته بمنح ابنه الصغير عبدالله سيارة حديثة من نوع مرسيدس أثناء زيارته لمنطقة تبوك أخيراً.

وأوضح لـ«الخليج 365» بأن ذلك غير مستغرب من الأمير محمد بن سلمان الذي يمتد خيره لجميع أبناء الوطن، مضيفاً: «حسبي الله على كل من أساء لي ولولدي عبدالله حيث تابعت ردود الأفعال وبعض الكلام الجارح دون أن يفهم الناس ماحدث»، مشيراً إلى اتخاذه بعض الإجراءات القانونية التي تضمن حقه، مؤكداً أنه وإخوانه قرروا التبرع بالسيارة وقيمتها منذُ اليوم الأول لعتق رقبة السجين عبدالكريم العطوي.

وعن موعد استلام السيارة أفاد أنهم تلقوا اتصالاً من الديوان الملكي الذي أبلغهم بموعد استلام السيارة يوم غد (الثلاثاء).