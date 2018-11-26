شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالبرلمان المصري لـ«الخليج 365»: العلاقات بين الرياض والقاهرة متوافقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

قالت النائبة بالبرلمان المصري غادة عجمي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير تعزز من عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن العلاقات بين الرياض والقاهرة تمتاز بتطابق الرؤى والتوافق بشأن القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية.

وأضافت عجمي، أن هذه الزيارة ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.