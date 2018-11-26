شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: لا صحة لحساب «عداد المياه» للهواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نفت شركة المياه الوطنية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العملاء حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء مشيرة إلى أنه غير صحيح وبعيد عن الواقع.

ونشرت الشركة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأثنين) ردة فعل العميل نفسه بعد اختبار العداد بالشكل الصحيح وتأكيد عدم احتساب الهواء وهو ما يتم تأكيده حول جودة العدادات الإلكترونية