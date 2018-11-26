في افتتاح الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى : العدالة يكسب النهضة

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق العدالة على ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن افتتاحية الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
أحرز للعدالة كل من: مرتضى البريه والمدغشقري تشاليز أندريا، فيما أحرز هدف النهضة الوحيد المالي شيبان طراوري، ليرتفع رصيد العدالة إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز الرابعع شر.
وتستكمل غدًا الثلاثاء لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، عبر ثلاث مواجهات؛ إذ يستقبلالكوكب ضيفه القيصومة في الخرج، والطائي يستضيف نجران بحائل، فيما يلتقي هجر مع الخليج في الأحساء.
في افتتاح الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى : العدالة يكسب النهضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
تغلب فريق العدالة على ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن افتتاحية الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
أحرز للعدالة كل من: مرتضى البريه والمدغشقري تشاليز أندريا، فيما أحرز هدف النهضة الوحيد المالي شيبان طراوري، ليرتفع رصيد العدالة إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز الرابعع شر.
وتستكمل غدًا الثلاثاء لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، عبر ثلاث مواجهات؛ إذ يستقبلالكوكب ضيفه القيصومة في الخرج، والطائي يستضيف نجران بحائل، فيما يلتقي هجر مع الخليج في الأحساء.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
09:15 PM
تغلب فريق العدالة على ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن افتتاحية الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
أحرز للعدالة كل من: مرتضى البريه والمدغشقري تشاليز أندريا، فيما أحرز هدف النهضة الوحيد المالي شيبان طراوري، ليرتفع رصيد العدالة إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز الرابعع شر.
وتستكمل غدًا الثلاثاء لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، عبر ثلاث مواجهات؛ إذ يستقبلالكوكب ضيفه القيصومة في الخرج، والطائي يستضيف نجران بحائل، فيما يلتقي هجر مع الخليج في الأحساء.
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المصدر : الخليج 365
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