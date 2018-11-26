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انت الان تتابع زوجة مصرية تخلع زوجها بعد 3 أيام من الزواج.. لسبب غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في واقعة غريبة أقدمت سيدة مصرية على خلع زوجها بعد ثلاثة أيام من الزواج مؤكدة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة أنه ومنذ الخطوبة ظهرت عليه علامات البخل، وعندما كنت أطلب منه شراء هدية يرفض ويخترع أسباباً.
وأضافت الزوجة وفقاً لقصة أوردتها "اليوم السابع" أنها أقدمت على هذه الخطوة بسبب التضييق الذي مارسه علي وبخله الشديد، الذي كان واضحاً عليه منذ أيام الخطوبة.
وتابعت بقولها بعد إجبار أهلها على الزواج منه، كان واضحاً عليه الحرص الشديد والبخل، كان يرفض شراء الهدايا وعندما كنت أشتكي إلى أسرتي من بخله يقولون لي هذا هو أفضل شخص لك ولأولادك.
وأكملت: كان يكتفي بقول الشعارات عن الرجولة وفي نفس الوقت يبحث عن راتبي ليأخذه غصباً ويعتدي علي بالضرب وإحداث بي عدة إصابات، ما جعلني أكفر بالحياة معه والذهاب إلى منزل والدي بعد نزوله من البيت هرباً من الحياة برفقته، مؤكدة أنه بالرغم من هجوم الجميع علي بسبب استمراري 3 أيام فقط إلا أنني لم يهمني.
زوجة مصرية تخلع زوجها بعد 3 أيام من الزواج.. لسبب غريبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
في واقعة غريبة أقدمت سيدة مصرية على خلع زوجها بعد ثلاثة أيام من الزواج مؤكدة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة أنه ومنذ الخطوبة ظهرت عليه علامات البخل، وعندما كنت أطلب منه شراء هدية يرفض ويخترع أسباباً.
وأضافت الزوجة وفقاً لقصة أوردتها "اليوم السابع" أنها أقدمت على هذه الخطوة بسبب التضييق الذي مارسه علي وبخله الشديد، الذي كان واضحاً عليه منذ أيام الخطوبة.
وتابعت بقولها بعد إجبار أهلها على الزواج منه، كان واضحاً عليه الحرص الشديد والبخل، كان يرفض شراء الهدايا وعندما كنت أشتكي إلى أسرتي من بخله يقولون لي هذا هو أفضل شخص لك ولأولادك.
وأكملت: كان يكتفي بقول الشعارات عن الرجولة وفي نفس الوقت يبحث عن راتبي ليأخذه غصباً ويعتدي علي بالضرب وإحداث بي عدة إصابات، ما جعلني أكفر بالحياة معه والذهاب إلى منزل والدي بعد نزوله من البيت هرباً من الحياة برفقته، مؤكدة أنه بالرغم من هجوم الجميع علي بسبب استمراري 3 أيام فقط إلا أنني لم يهمني.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
08:49 PM
يكتفي بقول الشعارات عن الرجولة وفي نفس الوقت يبحث عن راتبي
في واقعة غريبة أقدمت سيدة مصرية على خلع زوجها بعد ثلاثة أيام من الزواج مؤكدة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة أنه ومنذ الخطوبة ظهرت عليه علامات البخل، وعندما كنت أطلب منه شراء هدية يرفض ويخترع أسباباً.
وأضافت الزوجة وفقاً لقصة أوردتها "اليوم السابع" أنها أقدمت على هذه الخطوة بسبب التضييق الذي مارسه علي وبخله الشديد، الذي كان واضحاً عليه منذ أيام الخطوبة.
وتابعت بقولها بعد إجبار أهلها على الزواج منه، كان واضحاً عليه الحرص الشديد والبخل، كان يرفض شراء الهدايا وعندما كنت أشتكي إلى أسرتي من بخله يقولون لي هذا هو أفضل شخص لك ولأولادك.
وأكملت: كان يكتفي بقول الشعارات عن الرجولة وفي نفس الوقت يبحث عن راتبي ليأخذه غصباً ويعتدي علي بالضرب وإحداث بي عدة إصابات، ما جعلني أكفر بالحياة معه والذهاب إلى منزل والدي بعد نزوله من البيت هرباً من الحياة برفقته، مؤكدة أنه بالرغم من هجوم الجميع علي بسبب استمراري 3 أيام فقط إلا أنني لم يهمني.
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المصدر : الخليج 365
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