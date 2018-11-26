عام / لقاء مغربي بلجيكي بالدار البيضاء لبحث أنجع السبل لتطوير القطاع المعدني
الرباط 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
احتضنت مدينة الدار البيضاء اليوم أعمال لقاء مغربي بلجيكي، خُصص لبحث أنجع السبل العلمية والتكنولوجية التي ينبغي اعتمادها لتطوير القطاع المعدني.
ودعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب عزيز الرباح في هذا اللقاء، إلى تسريع وتيرة الاستثمارات البلجيكية بالمغرب، والنهوض بالمبادلات التجارية البينية، والتشجيع على إبرام شراكات تمكن من سد حاجات السوق المغربية، ومن خلالها الأسواق الإفريقية والأوروبية، في مجال المعادن والطاقة.
وأبرز نائب الوزير الأول البلجيكي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ديديي ريندير من جانبه، أن هناك رهانات متبادلة، وعلى البلدين الانخراط فيها من أجل العمل على تطوير هذه الصناعة، خصوصًا عبر الشراكات التي يمكن إرساؤها سواء على مستوى القارة الإفرقية أو خارجها.
وأكد المسؤول البلجيكي أن احتياجات القارة الإفريقية في المجال الزراعي تستدعي بذل المزيد من الجهد المشترك في مجال البحث والتطور التكنولوجي المرتبط بالقطاع المعدني.
// انتهى //
20:00ت م
0281
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / لقاء مغربي بلجيكي بالدار البيضاء لبحث أنجع السبل لتطوير القطاع المعدني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .