السعودية اليوم / انفجار سيارة مفخخة في أحد اسواق مقديشو يسفر مقتل سبعة أشخاص

مقديشو 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسقتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة اليوم في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو.وقالت الشرطه الصومالية إن قوات الأمن اعترضت سيارة مشبوهة على مدخل سوق كاوو-غودي، جنوب مقديشو، وأرغمت السائق على الترجل منها، قبل دقائق من انفجارها.وأوضح المسؤول في الشرطة محمد حسن أن "قوى الأمن اعتقلت السائق المشبوه واستجوبته عندما انفجرت السيارة، فيما تفيد المعلومات الأولية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرين بجروح"، مضيفًا أن "المشبوه في أيدي الشرطة الآن ".// انتهى //19:58ت م0279