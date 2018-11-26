السعودية اليوم / جهود أممية عاجلة لدعم ضحايا الفيضانات في العراق

الأمم المتحدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأكدت الأمم المتحدة اليوم, أن منظمة الصحة العالمية أعلنت إرسال بعثة عاجلة إلى مخيمات القيارة وجدعة للنازحين في محافظة نينوى؛ لتقييم الوضع الصحي للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في عدد من المخيمات في المحافظة العراقية.ونقلت عن المنظمة الأممية أن السيول تسببت في فقدان عشرات الآلاف من الأسر لجميع ممتلكاتها، وأصبحت بحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لتأمين الغذاء ومياه الشرب والأدوية ومستلزمات النظافة.وأشارت الوكالة الأممية إلى الإبلاغ عن زيادة طفيفة في عدد الحالات المصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي في المخيمات التي زارتها البعثة، مشيرة إلى أنه تم الطلب من شركاء الصحة في تلك المناطق مراقبة الوضع والإبلاغ فورًا عن أي تغيير في اتجاهات الأمراض المعدية من خلال نظام شبكة الإنذار المبكر والاستجابة، الخاص بمنظمة الصحة العالمية.وقالت المنظمة إنها ستظل على استعداد لدعم وزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية للحد من الآثار والتقليل من معاناة السكان الضعفاء في مخيمات النازحين داخليًا وغيرها من المناطق في محافظات نينوى وصلاح الدين.// انتهى //19:57ت م0278