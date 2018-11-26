شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين: للمملكة دوراً فاعلا في استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سموه في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المتميزة في دعم علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
وقال سمو ولي عهد مملكة البحرين إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله هي البيت الجامع الذي يحتضن الجميع لدورها المحوري والفاعل تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأكد سموه "أن مملكة البحرين تثمن عاليًا المواقف الكبرى للمملكة ، وأن البلدين الشقيقين جسد واحد إزاء مختلف التحديات، وهو واقع أكدته المواقف التي نحفظها إرثًا كنهج رسخه الآباء والأجداد ونتواصل عليه".
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