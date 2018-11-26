الان تتابع عاجل .. “المياه الوطنية” تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

علقت شركة “المياه الوطنية”،اليوم، على ما يتم تداوله حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء.

وقالت الشركة على حسابها في تويتر: “إشارة للمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد العملاء حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء فهذا غير صحيح وبعيد عن الواقع شاهد |ردة فعل العميل نفسه بعد اختبار العداد بالشكل الصحيح وتأكيد عدم احتساب الهواء وهو ما يتم تأكيده حول جودة العدادات الإلكترونية”