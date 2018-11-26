الان تتابع طوارئ في “صيانة الطرق” بالمملكة لرفع آثار الأمطار (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- سالم الشيباني:

استنفرت فرق الصيانة بجميع فروع وزارة النقل للعمل على رفع تجمعات الأمطار والانهيارات الصخرية على الطرق التابعة للوزارة، جراء تقلبات الطقس التي شهدتها معظم مناطق المملكة في الأيام الماضية، لضمان انسيابية الحركة والتنقل، بتوجيه من وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبمتابعة من نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي.

وتلقت فروع الوزارة في الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم وجازان، والباحة، والشرقية وتبوك، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية عدداً من البلاغات من عمليات المرور وعمليات الدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد 938 الخاص بالوزارة؛ حيث تضمنت تلك البلاغات عددا من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط الأحجار وانقطاع بعض الطرق الترابية، والتي تم مباشرتها فوراً من قبل فرق الصيانة، وفقا لبيان الوزارة.

وحرصت فرق الصيانة على معالجة الأضرار التي لحقت بالطرق، وفتحها للحركة المرورية بأسرع وقت، ومن بين تلك الأضرار ما لحق بالطبقة الأسفلتية وحدوث انهيارات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية؛ لرفع مستوى السلامة من خلال إغلاق وتحويل الحركة على الطرق السالكة إلى حين معالجة الطرق المتضرر.

وباشرت فرق الصيانة بالوزارة فور هطول الأمطار تنبيه مستخدمي الطرق لأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة في المواقع الجبلية، واتباع توجيهات الجهات المختصة والابتعاد عن الأودية، ومن ثم باشرت مهام فتح الطرق التي تعرضت للأضرار عبر الإصلاح الدائم.

وفي السياق، تفقد وزير النقل، الأحد، عددا من مشاريع طرق الوزارة في حاضرة الدمام للوقوف على التقدم في مراحل إنجاز وتنفيذ المشاريع بالمنطقة، ضمن جولات التفقدية للمشاريع، حيث أشار إلى أن وزارة النقل تتابع سير العمل في مختلف المشاريع التي تعود على مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد خلال الجولة لفريق العمل ضرورة الإنجاز للعمل في موعده المحدد والارتقاء بجودة التنفيذ، حيث استهل معالي وزير النقل جولته، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، للاطلاع على سير العمل بمشروع استكمال تحسين طريق الدمام – الخبر الساحلي مع التقاطع والإنارة (المرحلة الثالثة)، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسر بنسبة 80 % ويجري حالياً استكمال أعمال الطرق بالتوازي مع إنهاء أعمال الخرسانات.

كما وقف الدكتور العامودي على أعمال تنفيذ مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الخامسة) واطلع على آخر المستجدات بالموقع، إلى جانب تفقده خلال الجولة عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وقد جاءت زيارة وزير النقل إلى المنطقة الشرقية في إطار التزام الوزارة بالوقوف ميدانيا والإشراف على سير العمل لمشاريع الطرق التابعة لها في مناطق المملكة.