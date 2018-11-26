شكرا لقرائتكم خبر النقل: استنفار فرق صيانة الطرق في جميع مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استنفرت فرق الصيانة بجميع فروع وزارة النقل في المناطق للعمل على رفع تجمعات الأمطار لبعض الطرق والانهيارات الصخرية على الطرق التابعة للوزارة، جراء تقلبات الطقس التي شهدتها معظم مناطق المملكة في الأيام الماضية لضمان انسيابية الحركة والتنقل.

وتلقت فروع الوزارة في كل من الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجازان والباحة والشرقية وتبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية، عددا من البلاغات من عمليات المرور وعمليات الدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد 938 الخاص بالوزارة، وتضمنت تلك البلاغات عددا من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط الأحجار وانقطاع بعض الطرق الترابية، والتي تم مباشرتها فورا من قبل الفرق.

وحرصت فرق الصيانة على معالجة الأضرار التي لحقت بالطرق، وفتحها للحركة المرورية بأسرع وقت، ومن بين تلك الأضرار ما لحق بالطبقة الاسفلتية وحدوث انهيارات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية لرفع مستوى السلامة من خلال إغلاق وتحويل الحركة على الطرق السالكة إلى حين معالجة الطرق المتضررة.

وباشرت فرق الصيانة بالوزارة فور هطول الأمطار تنبيه مستخدمي الطرق لأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة في المواقع الجبلية، واتباع توجيهات الجهات المختصة والابتعاد عن الأودية، كما باشرت مهام فتح الطرق التي تعرضت للأضرار عبر الإصلاح الدائم.

وفي السياق نفسه، تفقد وزير النقل نبيل العامودي أمس الأحد عددا من مشاريع الطرق في حاضرة الدمام للوقوف على التقدم في مراحل إنجاز وتنفيذ المشاريع بالمنطقة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للمشاريع.

وأكد خلال الجولة لفريق العمل ضرورة الإنجاز للعمل في موعده المحدد والارتقاء بجودة التنفيذ، حيث استهل جولته، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، للاطلاع على سير العمل بمشروع استكمال تحسين طريق الدمام - الخبر الساحلي مع التقاطع والإنارة (المرحلة الثالثة)، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسر بنسبة 80% ويجري حاليا استكمال أعمال الطرق بالتوازي مع إنهاء أعمال الخرسانات.

كما وقف على أعمال تنفيذ مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الخامسة) واطلع على آخر المستجدات بالموقع، إلى جانب تفقده خلال الجولة عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.