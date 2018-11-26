شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد لملك البحرين: أشكر لكم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إثر مغادرته مملكة البحرين، قال فيها "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وإن هذه الزيارة لبلدنا الثاني مملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر مساء اليوم مملكة البحرين.

وكان في وداعه في مطار قاعدة الصخير الجوية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما كان في وداعه رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البحرينية.