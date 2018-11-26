ملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

دشن ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كلم، يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

وكان حفل التدشين قد بدئ بالسلام الملكي السعودي والبحريني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك استعرض وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في كلمة مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

ثم شاهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والحضور، عرضا تاريخيا عن التعاون السعودي البحريني في المجال النفطي منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر. وفي ختام الحفل تجول ملك البحرين وولي العهد في المعرض التاريخي للنفط.