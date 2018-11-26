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محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماع لجنة المسابقات الآسيوية في مسقط أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحويل بطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 19 عاماً، إلى بطولتي تحت 17 عاماً و20 عاماً على التوالي، وذلك لضمان قدرة الفرق الآسيوية على المنافسة في البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط برئاسة سعود المهندي.

كما اتفقت لجنة المسابقات على تقديم المساعدة اللازمة من أجل المساعدة على تطوير الدوري في البحرين، ولكنها لم تساند على إدماج فريقين من البحرين في الدوري السعودي للمحترفين.

الآسيوي: لا ندعم فكرة دمج فريقين بحرينيين بالدوري السعودي محمد البقمي الخليج 365 2018-11-26 أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحويل بطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 19 عاماً، إلى بطولتي تحت 17 عاماً و20 عاماً على التوالي، وذلك لضمان قدرة الفرق الآسيوية على المنافسة في البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط برئاسة سعود المهندي.

كما اتفقت لجنة المسابقات على تقديم المساعدة اللازمة من أجل المساعدة على تطوير الدوري في البحرين، ولكنها لم تساند على إدماج فريقين من البحرين في الدوري السعودي للمحترفين. 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 07:56 PM اخر تعديل 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 08:01 PM خلال اجتماع لجنة المسابقات الآسيوية في مسقط خلال اجتماع لجنة المسابقات الآسيوية في مسقط أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحويل بطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 19 عاماً، إلى بطولتي تحت 17 عاماً و20 عاماً على التوالي، وذلك لضمان قدرة الفرق الآسيوية على المنافسة في البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط برئاسة سعود المهندي.

كما اتفقت لجنة المسابقات على تقديم المساعدة اللازمة من أجل المساعدة على تطوير الدوري في البحرين، ولكنها لم تساند على إدماج فريقين من البحرين في الدوري السعودي للمحترفين.

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المصدر : الخليج 365