- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تستضيف المملكة العربية السعودية ولمدة 4 أعوام قادمة، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".
ووقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، مع النائبالأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جويل ديلبلانك، اليوم، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركيالفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ عقد الاستضافة.
وتعد بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفاًبالعالم في اللعبة، وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997م بالنمسا، ويشارك فيهذه البطولة 8 أندية يمثلون قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم وناد مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد.
المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
تستضيف المملكة العربية السعودية ولمدة 4 أعوام قادمة، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".
ووقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، مع النائبالأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جويل ديلبلانك، اليوم، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركيالفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ عقد الاستضافة.
وتعد بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفاًبالعالم في اللعبة، وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997م بالنمسا، ويشارك فيهذه البطولة 8 أندية يمثلون قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم وناد مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
06:56 PM
لمدة أربعة أعوام مقبلة.. وبمشاركة 8 فرق
تستضيف المملكة العربية السعودية ولمدة 4 أعوام قادمة، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".
ووقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، مع النائبالأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جويل ديلبلانك، اليوم، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركيالفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ عقد الاستضافة.
وتعد بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفاًبالعالم في اللعبة، وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997م بالنمسا، ويشارك فيهذه البطولة 8 أندية يمثلون قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم وناد مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .