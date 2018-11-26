المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة أربعة أعوام مقبلة.. وبمشاركة 8 فرق

تستضيف المملكة العربية السعودية ولمدة 4 أعوام قادمة، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

ووقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، مع النائبالأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جويل ديلبلانك، اليوم، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركيالفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ عقد الاستضافة.

وتعد بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفاًبالعالم في اللعبة، وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997م بالنمسا، ويشارك فيهذه البطولة 8 أندية يمثلون قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم وناد مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد.